I ’Cafè della stampa’ si spostano nella Mall. Esperti a confronto

Visto il successo degli anni precedenti quest’anno si è voluta premiare l’iniziativa spostandola in uno spazio che renda più visibile gli incontri. Stiamo parlando de i ’Café della Stampa’ che avrà luogo nella Mall tra i padiglioni 29 e 30, area di grande affluenza nei pressi dell’ingresso Nord.

I ’Café della Stampa’ sono luoghi di conversazione su design e architettura, realizzati con le più importanti case editrici per approfondire, attraverso il dialogo tra le testate e gli esperti, tematiche di attualità in termini di design, architettura, wellness e urbanistica nell’ambito della ceramica e dell’arredobagno.

Due sono le modalità per partecipare ai Café della Stampa: la prima in presenza nell’apposita area Mall 2930, la seconda in modalità digitale sul sito Cersaie e sui siti delle rispettive case editrici. Le testate protagoniste di questa edizione sono: IoArch, AD Architectural Digest, Chiesa Oggi, DDN, Domus, Elle Decor Italia, Home, IFDM, Ingenio, Interni, l’Arca International, NiiProgetti, Platform, The Plan, Quotidiano Nazionale, Suite, VilleGiardini e Wellness Design.