Gres e ceramica per bagni essenziali

Loom è il brand di arredi e complementi in ceramica firmati dagli architetti e art director Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano che nasce con due collezioni di arredo bagno che raccontano la compiuta integrazione tra gres porcellanato e ceramica. I componenti pensati per il bagno sono caratterizzati da forme essenziali capaci di abbinarsi a tutte le collezioni Italgraniti. Le pietre in gres Origins e le tinte unite Nuances acquisiscono così nuove funzionalità, realizzando la loro estetica in arredi di uso quotidiano. Caratteristica distintiva è la possibilità di personalizzare arredi e complementi con le lastre e i mosaici di tutte le collezioni ceramiche a spessore 6 mm. Il rivestimento si integra con gli oggetti di design e gli ambienti che li ospitano, per progetti abitativi dalla massima coordinazione stilistica.