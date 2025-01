Cos’è la ricetta elettronica: la novità obbligatoria dal 2025

È stato già definito ‘un balzo in avanti decisivo verso una sanità più moderna, efficiente e sostenibile’: il passaggio totale alla ricetta elettronica, scattato il 1° gennaio del nuovo anno, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione dell’allarmante focus della rivista scientifica Lancet, che ha liquidato, appunto, il sistema dei dati sanitari italiani come «vetusto, inefficiente e frammentario». Anche per dare il tempo alle singole amministrazioni di adeguarsi agli adempimenti previsti dai processi di dematerializzazione, resta ancora operativa la ricetta cartacea.