Epidemia in Congo, il virus ancora sconosciuto. Cosa sappiamo sulla malattia e sui sintomi

Roma, 9 dicembre 2024 - Malattia misteriosa in Congo, è arrivato un primo bilancio dell'Oms: tra il 24 ottobre e il 5 dicembre 2024, la zona sanitaria di Panzi nella provincia di Kwango della Repubblica Democratica del Congo ha registrato 406 casi di una malattia non diagnosticata. Tutti i casi gravi sono stati segnalati come gravemente malnutriti. I decessi sono stati 31, segnala l'Organizzazione mondiale della Sanità. La maggior parte dei casi riguarda bambini, di età sotto i 5 anni. L'area (nella zona sanitaria di Panzi) è rurale e remota, con accesso ulteriormente ostacolato dalla stagione delle piogge. Per raggiungerla da Kinshasa su strada servono 48 ore. Il bilancio ufficiale rischia quindi di essere ancora approssimativo.