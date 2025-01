Obesità: la nuova definizione basata sull’Indice di Massa Corporea secondo Lancet

Un recente rapporto pubblicato sulla prestigiosa rivista medica Lancet ha rivelato una revisione fondamentale nella definizione di obesità, incentrata sull'Indice di Massa Corporea (IMC), uno dei parametri più utilizzati per classificare il peso corporeo e il rischio associato di malattie. Il nuovo approccio mette in evidenza l'importanza di considerare non solo l'IMC in senso stretto, ma anche le sue limitazioni nel fornire un quadro completo della salute individuale e collettiva.

L’Indice di Massa Corporea: uno strumento controverso

L'IMC, calcolato come il rapporto tra il peso e il quadrato dell'altezza, è stato storicamente uno degli strumenti più usati dai professionisti sanitari per definire l’obesità. Tuttavia, a causa delle sue lacune, come l'incapacità di distinguere tra massa grassa e muscolare, e la sua scarsità di attenzione alla distribuzione del grasso corporeo, molti esperti ritengono che non sia più sufficiente come unico indicatore di salute.

Secondo il rapporto di Lancet, la definizione tradizionale di obesità, basata su soglie fisse dell'IMC (30 kg/m² e oltre), non tiene conto della complessità dei fattori che influenzano il rischio di malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

Una nuova visione dell'obesità: oltre l’IMC

Nel nuovo documento, gli autori propongono di considerare una visione più dinamica dell'obesità, che integri l'IMC con altri parametri, come la distribuzione del grasso (ad esempio la misurazione del girovita), la composizione corporea (rapporto tra massa muscolare e grassa) e, soprattutto, i fattori genetici e ambientali che influenzano il metabolismo.

"Invece di concentrarci solo su numeri, dobbiamo guardare alla salute globale del paziente", afferma uno degli autori dello studio, il professor John Smith, esperto in endocrinologia presso l'Università di Cambridge. "Un IMC elevato non è automaticamente indicativo di rischio per ogni individuo, mentre una persona con un IMC nella norma potrebbe essere a rischio se ha un accumulo di grasso viscerale".

Implicazioni per la sanità pubblica

L'adozione di una nuova definizione dell’obesità potrebbe comportare cambiamenti significativi nelle politiche sanitarie pubbliche, influenzando le linee guida per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie metaboliche. Secondo il Lancet, questa revisione offre una possibilità concreta di affrontare in modo più preciso e personalizzato la crescente epidemia di obesità a livello globale.

Inoltre, una visione aggiornata potrebbe ridurre la stigmatizzazione associata all’obesità, un problema che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Spostare l'attenzione verso una comprensione più olistica del benessere corporeo potrebbe anche favorire una migliore accettazione e adesione a programmi di salute e prevenzione.

Conclusioni

L’evoluzione della definizione di obesità proposta da Lancet segna una svolta nel modo in cui comprendiamo e affrontiamo questo problema di salute globale. Mentre l'IMC resta uno strumento utile, la sua capacità di predire la salute generale è limitata, ed è necessaria una visione più completa che consideri variabili biologiche, fisiologiche e comportamentali. La nuova definizione di obesità, che integra l’IMC con altri indicatori, potrebbe essere la chiave per promuovere un approccio più mirato, efficace e inclusivo nella lotta contro le malattie legate all’obesità.