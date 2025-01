Proteggere il cuore: bastano 30 secondi di attività fisica intensa. Lo dice la scienza

Chi è ancora convinto che siano necessarie ore e ore di tapis roulant a passo blando per assicurare dei benefici all’organismo dovrà ricredersi: un nuovo studio, pubblicato dall’autorevole rivista scientifica ‘British journal of sports medicine’, dimostra che, per salvaguardare il cuore dal rischio di malattie cardiovascolari, è sufficiente qualche minuto al giorno, ma di attività fisica svolta ad alta intensità.

Ciò vale soprattutto per le donne: secondo gli autori dello studio, le donne che includono, nella propria routine giornaliera, brevi periodi di attività fisica intensa, vedono il rischio di incorrere in problemi cardiovascolari ridotto del 45% rispetto alle donne che non ne fanno.

Bastano 30 secondi di attività fisica intensa, ma ripetuti più volte al giorno. "Questi momenti di attività possono essere davvero brevi - spiega Emmanuel Stamatakis, epidemiologo presso l'Università di Sydney -: bastano 20-30 secondi di intenso sforzo fisico, eseguiti più volte nel corso della giornata”. In passato, lo stesso gruppo di ricerca ha dimostrato che brevi sessioni di attività fisica abbattono il rischio di morte per qualsiasi causa di circa il 40%. Nel nuovo studio, il team ha voluto focalizzarsi su problemi cardiovascolari specifici, come infarto, insufficienza cardiaca e ictus, nonché sulle differenze tra uomini e donne.

Il team di ricerca ha analizzato i dati di oltre 22.000 persone di 40-69 anni, che hanno dichiarato di non svolgere alcuna attività fisica nel tempo libero. I partecipanti hanno indossato un dispositivo di tracciamento del movimento per una settimana e i ricercatori hanno annotato i loro problemi di salute negli otto anni successivi, in media.

Di 969 donne che non hanno svolto alcuna attività fisica intensa, 52 hanno poi avuto un problema cardiovascolare importante. Ma le donne che hanno svolto circa 3,4 minuti al giorno in totale di questa attività hanno visto il loro rischio quasi dimezzarsi. Stamatakis e i colleghi hanno scoperto che anche solo uno o due minuti di attività fisica giornaliera riducono il rischio di infarto del 33%.

I ricercatori hanno riscontrato benefici cardiaci minori negli uomini. In generale, tuttavia, lo studio ha evidenziato che è utile fare un po' di sforzo cardiaco e di respiro nel quotidiano, ad esempio, parcheggiando un po' più lontano dalla propria meta, optando per le scale anziché per l’ascensore e portando a spasso il cane a un’andatura un po’ più ‘allegra’. Il segreto, infatti, è "incorporare il maggior numero possibile di scatti qua e là", conclude Stamatakis.

I benefici dell’attività fisica non si limitano, peraltro, alla riduzione delle patologie cardiovascolari: solo un mese fa, un altro studio - condotto dall’University college London e pubblicato sul Journal of behavioral nutrition and Physical activity – aveva dimostrato che l’esercizio fisico mantiene in salute la memoria, offrendo un impulso significativo alle capacità cognitive.