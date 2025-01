Incontinenza, “ne soffrono 5 milioni di italiani. Le buone pratiche da osservare, anche dopo il parto”

Roma, 21 gennaio 2025 – Incontinenza e disturbi al pavimento pelvico: in Italia ne soffrono 5 milioni di persone. Oltre 3 milioni sono donne, soprattutto per problemi dovuti alla menopausa o al parto.

Lo chiarisce a Quotidiano.net Francesco Diomede, presidente di Fincopp, la Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico. “La stima – precisa – è basata anche sul consumo dei dispositivi medici. Ma dentro questo numero ci sono malattie gravi, dalla demenza senile all’Alzheimer, dalla paratetraplegia alla spina bifida e alle tossicodipendenze, c’è il tumore alla prostata che è diventata la prima patologia nei maschi e ci sono tante patologie trasversali che incidono. Quindi non è solo pannolone”.

Il presidente definisce i numeri strabilianti. “Abbiamo stabilito anche i costi economici – aggiunge -, arrivano a 2,5 miliardi annui. Parliamo di dispositivi medici monouso solo per l’incontinenza. Nel conto ci sono anche i prodotti dispensati dal servizio sanitario nazionale e soprattutto i costi affrontati dalle famiglie, perché la maggior parte delle donne per non essere identificata acquista i prodotti di tasca propria. Anche se ultimamente questo problema si è ridotto perché è in aumento l’indice di povertà”.

"L’uomo per la prostata ha superato questi tabù ma la donna li vive ancora – è l’analisi di Diomede -. Così comprano i prodotti sanitari in farmacia o o al supermercato. Quindi per fare le statistiche utili utilizziamo spesso il budget delle aziende del settore. Solo per i prodotti assorbenza lo stato spende mezzo miliardo di euro”.

Ma l’incontinenza non è legata necessariamente all’età avanzata, “vale anche per l’enuresi notturna dei bambini e può riguardare persone giovani e sane come gli atleti, sottoposti a sforzi particolari. Dalla pallavolo alla pallacanestro al sollevamento pesi. Ma è importante sapere che da questo disturbo si può guarire, più di quanto non si pensi”.

Ci sono metodi corretti di cui abbiate sperimentato la bontà? “Il primo suggerimento che noi diamo sono gli esercizi – non ha dubbi il presidente Fincopp -. L’importante è fare attività sportiva, va bene anche la corsa. E poi c’è la ginnastica pelvica, quella più dedicata, gli esercizi si possono vedere anche sul nostro sito e nel libro bianco sull’incontinenza. Noi li consigliamo almeno una volta al giorno per risollevare il pavimento pelvico, ad esempio dopo il parto”.

Per il presidente Diomede l’incontinenza ancora oggi rappresenta “l’ultimo tabù medico, un segreto da non confessare a nessuno, neanche al marito. Noi abbiamo difficoltà anche a trovare un testimonial donna per l’associazione”. Il messaggio finale prova però a guardare al futuro con una nota di speranza. “Grazie al tavolo nazionale istituito da quest’anno al ministero, dovrebbe partire una campagna anche mediatica. Perché è tempo di superare davvero la vergogna”.