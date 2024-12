Dieta mediterranea, la migliore al mondo

Può un battito d’ali di una farfalla in Egitto creare mesi dopo una tempesta in Brasile? Domanda a cui matematici e fisici da tempo cercano di dare una risposta. Non essendo ne’ fisico ne’ matematico io risposte non ne ho ma ho una certezza spostando il dilemma in campo nutrizionale: cibo spazzatura dato in età infantile ai nostri ragazzi dopo anni crea severe patologie in primis il diabete e quindi ipercolesterolemia e e malattie cardiache. Nutriamo quindi i nostri ragazzi con la migliore dieta del mondo: la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’Unesco.