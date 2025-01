Plasma, anno record per la raccolta: Italia verso l’autosufficienza

Nel 2024 sono state raccolte in Italia 900 tonnellate di plasma, un "record" che rappresenta "un altro passo per condurre l’Italia all’autosufficienza". Lo rende noto la Federazione italiana associazioni donatori di sangue (Fidas). Nel 2024 infatti, rileva l’associazione, sono stati inviati all’industria per la produzione di medicinali plasmaderivati 906.938 chili di plasma, cifra che rappresenta un aumento del 3% rispetto agli 880.000 conferiti nel 2023, a cui si aggiungono 15.141 chili destinati alla produzione di plasma ad uso clinico di grado farmaceutico. In Italia sono stati conferiti al frazionamento industriale 15,4 chili di plasma per ogni 1.000 abitanti (l’anno scorso tale indice si attestava a 14,9) per la produzione di plasmaderivati. Si avvicina quindi l’obiettivo dei 18 chili per 1.000 abitanti indicato come valore di riferimento per il raggiungimento di un’indipendenza strategica dal mercato estero per le immunoglobuline, driver della produzione.