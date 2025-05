Il cambiamento climatico mette a rischio anche la vista: cosa succede ai nostri occhi con gli sbalzi di temperatura

Tra i danni indotti dal cambiamento climatico e in particolare dal surriscaldamento terrestre vanno calcolati anche quelli a carico della vista. Secondo diversi studi scientifici, infatti, il costante innalzamento delle temperature mette a rischio anche la salute degli occhi.

I colpi di calore tra le cause di cataratta

Era già noto che un’alta e prolungata esposizione ai raggi solari UV fosse tra le cause della cataratta. Uno studio spagnolo indica però ora proprio i colpi di calore tra i possibili fattori alla base dell’invecchiamento e dell’opacizzazione del cristallino, con una conseguente visione sfocata e la necessità di sostituire la nostra lente naturale con una artificiale.

Durato un decennio e basato sui dati raccolti nella regione meridionale del Paese, il lavoro scientifico è giunto a rilevare 370,8 casi in più di cataratta ogni 100.000 abitanti per ogni grado Celsius di aumento della temperatura media massima annuale. Una correlazione che secondo i ricercatori spagnoli è dovuta al fatto che i colpi di calore danneggiano i sistemi di difesa preposti a contrastare l’accumulo nel cristallino di particolari sostanze nocive dette “specie reattive dell'ossigeno”. Da qui appunto l’instaurarsi della cataratta, con un processo che può anche avvenire in tempi assai rapidi per i soggetti più esposti: lo studio ha infatti anche osservato una maggiore percentuale di casi di cataratta precoce (tra i 15 e i 49 anni) nelle regioni in cui un’ampia fetta di popolazione lavora in agricoltura.

In aumento anche congiuntiviti e cheratiti

Prove scientifiche arrivano anche da altre parti del Pianeta. Uno studio cinese condotto nel 2023 su quasi 60.000 abitanti di Urumqi ha per esempio rilevato che temperature oltre i 28°C aumentavano il rischio di congiuntivite di circa il 16% rispetto a quando il termometro cittadino era stabile poco sopra i 10°C.

Una revisione scientifica condotta da scienziati inglesi, americani e indiani ha invece considerato 6.384 pubblicazioni dalle quali emerge un impatto a 360° del cambiamento climatico sulla salute della vista: l’incremento dell’inquinamento atmosferico per effetto delle alte temperature sarebbe infatti associabile non solo a un aumento delle congiuntiviti, ma anche delle cheratiti (infiammazioni della cornea) e dei casi di pterigio (una crescita anomala di tessuto sulla congiuntiva, con espansione sulla cornea).

Come difendersi

Se si è costretti per lavoro a stare all’esterno anche nelle ore più calde e comunque per tutte le attività outdoor quando il termometro si impenna, cappellino e occhiali da sole sono praticamente obbligatori: non possono ovviamente abbassare le temperature, ma almeno evitano che i raggi UV colpiscano direttamente gli occhi.

Se si portano le lenti a contatto, meglio preferire quelle in materiali che assicurano un maggiore passaggio di ossigeno: anche in questo caso gli occhi non staranno più al fresco, ma la migliore ossigenazione dei tessuti contribuirà a diminuire il rischio di infiammazioni e aiuterà la protezione del cristallino dall’accumulo di sostanze di scarto nocive.