Linee guida essenziali per l’appropriatezza diagnostica e terapeutica per ogni paziente

Per realizzare i progetti di Virtual Clinic e Focused Factory "siamo partiti dai PDTA – spiega il dottor Manlio Nicoletti – cioè i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali, cercando di portare avanti un percorso culturale di appropriatezza sia di accesso alla struttura che diagnostico-terapeutica. Questo ci ha permesso di utilizzare al meglio tutta l’innovazione digitale, Avevamo diversi già PDTA strutturati e questo ha reso più naturale in percorso di innovazione e implementazione digitale. Peraltro i due progetti realizzati sono a risorse zero: dal PNRR arrivano i fondi per tecnologie e le strutture, ma il personale è numericamente sempre lo stesso".

Cosa serve per migliorare? "Il controllo di gestione deve essere l’obiettivo per le risorse sia umane che tecnologiche che si hanno a disposizione, per cercare di preservare il diritto alla salute come sistema universalistico e alla portata di tutti dentro al nostro Sistema Sanitario Nazionale"