Quaranta espositori per il ‘Magico mercatino di Natale’

L’atmosfera natalizia si respira già in tutto il Piceno. Anche a Rotella, il paese ha deciso di vestirsi a festa per dare il via alle festività. Tra oggi e domani, infatti, torna l’appuntamento con il ‘Magico mercatino di Natale’, che dalle 10 del mattino e fino a tarda sera richiamerà nel borgo storico, in entrambe le giornate, tantissimi visitatori. Con oltre quaranta espositori provenienti da tutta la regione, il mercatino offrirà una vasta selezione di prodotti artigianali, idee regalo uniche e prelibatezze locali. Gli appassionati del Natale troveranno anche una suggestiva mostra di presepi, mentre i buongustai potranno deliziarsi con specialità enogastronomiche disponibili a pranzo e cena. Diversi i punti salienti del programma, allestito dall’Associazione Imperfetta di Rotella con il patrocinio dell’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giovanni Borraccini. Alle 10 di stamattina, come detto, al via il mercatino, mentre alle 15 aprirà la ‘Casa di Babbo Natale’, un luogo incantato che farà sognare grandi e piccini ad ingresso gratuito. Alle 16, poi, imperdibile esibizione della talentuosa Gaia Atmen. Domani, invece, alle 15 l’incontro speciale con Babbo Natale e il suo elfo, che accoglieranno i visitatori nella loro casa per momenti di allegria e magia natalizia. Sia oggi che domani, per i più piccoli, non mancheranno attività come il truccabimbi e la consegna di un dono da parte di Babbo Natale: i bambini potranno anche consegnare a Santa Claus la loro letterina. Gli organizzatori garantiscono che l’evento si terrà anche in caso di pioggia, grazie a spazi coperti per espositori e ristorazione. L’iniziativa rappresenta un’occasione perfetta per immergersi nella calda atmosfera del Natale, riscoprendo le tradizioni e la bellezza del territorio.

Matteo Porfiri