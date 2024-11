La Samb si gode la vetta. Ma è emergenza infortuni

I campionati si vincono anche con queste vittorie. Il successo di Sora conferma la compattezza della Samb che soffrendo, lottando e ringraziando anche il portiere Semprini che ha respinto il rigore del possibile pareggio dei ciociari, ha portato a casa tre punti che le permettono di guardare dall’alto le dirette concorrenti. Quattro lunghezze sul tandem Atletico Ascoli e Teramo e cinque sul Chieti. Inutile parlare di fuga anche perché il campionato è ancora molto lungo e tutti in casa rossoblù sanno cosa è accaduto nella passata stagione. Inutile rivangare il passato che però deve essere preso da stimolo per il futuro. E’ comunque la struttura caratteriale e la compattezza del gruppo a disposizione di Palladini a fare la differenza rispetto lo scorso anno. Ora Eusepi e compagni devono solo continuare sulla strada intrapresa. E questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti saranno valutate attentamente le condizioni fisiche del portiere classe 2006 Tommaso Orsini e del capitano rossoblù che comunque dovrà saltare per squalifica, per raggiunto limite di ammonizioni, il big match del 1 dicembre con il Teramo. Il giovane estremo difensore si è infortunato alla caviglia sinistra. Potrebbe trattarsi di una distorsione che dovrà essere attentamente valutata. Eusepi nella ripresa è stato costretto ad uscire a causa di un risentimento al polpaccio. Palladini spera di recuperare con il Teramo Leonardo Pezzola e Simone Paolini. Più lunghi i tempi di recupero di Baldassi.

Intanto si è sempre in attesa delle decisioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si pronuncerà, dopo aver effettuato gli ulteriori approfondimenti per l’analisi dei rischi d’ordine pubblico connessi alla gara del Riviera delle Palme, per la partecipazione o meno dei tifosi del Teramo. Dovrebbe arrivare oggi. Intanto, però, sono già sold out i 600 biglietti della Curva nord Massimo Cioffi. Restano a disposizione ancora i tagliandi di Tribuna centrale, Tribuna laterale nord, Tribuna est mare, per i quali è vietata la vendita per i residenti della provincia di Teramo, ad eccezione dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli e Sant’Omero.

Benedetto Marinangeli