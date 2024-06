Veroli, lite per i confini del pascolo. Uccide il nonno e ferisce il padre, il noto avvocato di Frosinone Mariano Sciacca

Veroli (Frosinone), 9 giugno 2024 - Una lite familiare è finita in tragedia a Castelmassimo di Veroli, Frosinone. Un giovane ha fatto fuoco contro il nonno e il padre per ragioni di pascolo e di confini, poi è fuggito. Il nonno 85enne è morto mentre suo figlio, il noto avvocato 61enne Mariano Scaccia, padre dell’aggressore, è in condizioni disperate all'ospedale di Frosinone.

Il nipote ha sparato con una calibro 22, il padre dell'avvocato è morto sul colpo, invece Mariano Saccia è stato colito a una gamba che gli ha provocato una grave emorragia e per questo è stato sottoposto a un dedicato intervento chirurgico.

Il 48enne sospettato dell’aggresione era fuggito nelle campagne, ma è stato individuato e catturato poco dopo dai carabinieri. In caserma è stato accertato che si tratta di una guardia giurata, ma l'arma usata per il delitto non sarebbe quella denunciata. Il sospetto è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio.