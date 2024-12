Thom Yorke e il selfie negato, ecco cosa ci fa il frontman dei Radiohead a Roma

Roma, 11 dicembre 2024 – Vestito di nero, col berretto di lana abbassato sulla fronte e il passo svelto di chi non vuol fermarsi, e nemmeno concedersi alle attenzioni dei fan che lo riconoscono. Non è difficile imbattersi in Thom Yorke, frontman dei Radiohead, da qualche anno residente a Roma e spesso in giro a piedi per le vie della Capitale. Più difficile riconoscerlo se non si è grandi appassionati di musica. O meglio della sua musica.

Il cantautore britannico, da qualche anno residente nella Capitale assieme all’attrice italiana Dajana Roncione, sposata nel 2020 in Sicilia, abita nella casa che fu di Italo Calvino. Il frontman dei Radiohead, al 66º posto nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone, ha acquistato l’attico di 350 metri quadrati, in zona Campo Marzio, appartenuto all’intellerruale e scrittore italiano.

Yorke, come la sua musica, non sembra prestarsi alla giovialità, tanto che, alla richiesta di un selfie ricordo con i fan che lo riconoscono nonostante il look anonimo, risponde con un (poco) cordiale rifiuto. Poi, senza nemmeno alzare lo sguardo, il cantante prosegue nella sua passeggiata romana confondendosi tra la folla di turisti e residenti.