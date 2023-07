Ventenne contromano con una Tesla: travolge un’utilitaria e uccide una donna a Roma

Roma, 2 luglio 2023 – Tesla contromano con cinque ventenni a bordo, travolge un’auto e uccide una donna a Roma. È l’ultima tragico incidente avvenuto ieri sulla Laureantina, a perdere la vita è stata la 67enne Simona Cardone, colpita dal Suv mentre era al volante di una Lancia Y. La vicenda ricorda la storia dei giovani TheBorderline, il gruppo di youtuber che a bordo di un Suv Lamborghini hanno colpito una vettura a Casalpalocco, provocando la morte di un bimbo di 5 anni.

Troppe analogie tra i due casi, ed è subito polemica. “È l'ennesima dimostrazione che i ragazzi oggi non sono consapevoli dei rischi connessi alla guida di un veicolo, specialmente un Suv come una Tesla altamente prestazionale e che pone l'accento sulla poca conoscenza delle auto ibride ed elettriche''. A dirlo è Paolo Colangelo, presidente della Confarca, la confederazione delle autoscuole che si sta battendo da anni per l'introduzione dei corsi sulla sicurezza stradale propedeutici all'esame per la patente di guida.

L’incidente: cosa è successo

Lo schianto tra il Suv Tesla e la Lancia Y è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, nel quartiere Selvotta, nella zona a sud est di Roma. A bordo dell’auto di alta cilindrata c’era un ragazzo romano di 20 anni. La Tesla è intestata alla società del padre, a bordo c’erano altri quattro coetanei. “Il Suv avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo ed uccidendo una donna a bordo della propria vettura”, continua Colangelo, commentando commentando l'incidente mortale. Per la 67enne Simona Cardone non c'è stato nulla da fare, la donna è morta sul posto. Secondo Colangelo, oltre alla mancanza di percezione del pericolo ormai diffusa sempre più tra i giovanissimi, c’è anche una mancanza di conoscenza delle auto che vengono lanciate a fortissima velocità. La Tesla, infatti, avrebbe imboccato la via Laurentina contromano in direzione di Pomezia, all’altezza del chilometro 21. E subito l’urto devastante con l’utilitaria della donna.

Bolidi pericolosi

''I Suv ibridi o elettrici hanno una forte accelerazione, basti pensare che una Tesla può superare i 200 chilometri orari ed avere un'accelerazione da 0 a 100 in meno di sei secondi (5,6)”, fa notare il presidente della Confarca. “Bisogna essere ancora più attenti nella guida di questi veicoli – ricorda – poiché possono essere sottovalutati, soprattutto da chi è alle prime armi al volante, e raggiungere velocità elevate in pochissimo spazio di tempo''.

Corsi sulla sicurezza stradale?

''Ribadiamo a gran voce che vengano introdotti dei corsi di sensibilizzazione alla sicurezza stradale da effettuare dagli insegnanti delle autoscuole all'interno delle scuole guida”, conclude Colangelo. E aggiunge. “Il Codice della strada, lo ricordiamo, demanda a tali figure professionali la formazione per il conseguimento della patente, ma anche per la sicurezza stradale. Inoltre, il mercato delle auto è in evoluzione, si conoscono pochissimo le vetture ibride ed elettriche e vi è una gran necessità di aggiornamento e, soprattutto, di impartire nozioni di sicurezza stradale per scongiurare nuovi, drammatici incidenti mortali''.