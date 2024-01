Giallo a Sant’Oreste, porta la moglie morta in ospedale e racconta che è caduta dalle scale: si indaga per omicidio

Sant’Oreste (Roma), 2 gennaio 2024 – Ha portato ieri la moglie di 71 anni morta in ospedale a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, e ha raccontato che la donna è caduta dalle scale della loro abitazione di Sant’Oreste (Roma). I medici, constatato il decesso dell'anziana, hanno fatto partire una segnalazione ai carabinieri. La versione raccontata dal marito non è stata convincente e sulla vicenda è stata avviata un’indagine dei carabinieri di Sant'Oreste e il racconto dell’uomo è al vaglio della procura di Tivoli. Il marito della donna di 71 anni si trova in caserma da ieri sera e le indagini non escludono alcuna ipotesi, anche che si tratti di un omicidio.

Cosa è accaduto

La morte della 71enne di Sant’Oreste è apparsa sospetta quando l’1 gennaio, poco prima delle 22, il marito è arrivato in auto all'ospedale di Civita Castellana. L’uomo ha trasportato il corpo della donna, che era già deceduta, e ha raccontato ai medici che è caduta dalle scale di casa. Ma, da una prima analisi dei medici, le ferite riscontrate sulla salma della donna non sarebbero compatibili con l’impatto di una caduta accidentale. Una situazione sospetta che ha portato alla segnalazione ai carabinieri che, a loro volta, hanno iniziato le indagini. É stato eseguito un primo sopralluogo nell’abitazione della coppia a Sant’Oreste, sarebbero state trovate tracce di sangue e sono stati sequestrati alcuni oggetti per le analisi. La procura di Tivoli sta vagliando la posizione dell'uomo e la veridicità della sua versione della caduta accidentale. Non si esclude alcuna ipotesi ma si indaga anche per omicidio.

