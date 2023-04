Roma-Feyenoord all'Olimpico, venti ultrà giallorossi fermati con mazze e bastoni in auto

Roma, 20 aprile 2023 - Città blindata da ieri in vista della sfida di Europa League in programma questa sera tra la Roma e il Feyenoord. Cancelli aperti dalle 18.30 all’Olimpico. Lo stadio sarà tutto colorato giallorosso, con oltre 66 mila spettatori.

Ultrà fermati con mazze e bastoni

Nel portabagagli della loro auto avevano mazze, bastoni e perfino dei martelli. Venti ultrà della Roma sono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli preventivi disposti dalla Polizia di Stato, da personale delle volanti e della Digos all'altezza di un pub di via Andrea Doria, quartiere Prati, non troppo distante dallo stadio Olimpico, dove stasera alle 21 i giallorossi sfideranno gli olandesi del Feyenoord per il match di ritorno dell'Europa League. I venti tifosi sono stati condotti presso uffici di polizia e identificati.

200 tifosi olandesi in centro

Sono circa duecento, secondo quanto affermano fonti della Questura di Roma, i tifosi del Feyenoord presenti in città nel giorno della sfida di coppa con i giallorossi. Si tratta di soggetti in gran parte non legati a gruppi ultras violenti.

Piano sicurezza

Il piano sicurezza, operativo già da ieri. . Complessivamente sono impiegati 1500 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Osservate speciali le aree del centro storico e del Colosseo. Proprio nella zona dell'anfiteatro Flavio la notta scorsa si sono registrati momenti di tensione dopo che un gruppo di tifosi della Roma, incappucciati e con i volti travisati, ha tentato di assalire alcuni ultras olandesi che si trovavano in un pub.

L'incognita

Resta l'incognita sulla eventuale presenza allo stadio di sostenitori del Feyenoord che aggirando il divieto imposto dalla Prefettura è riuscita, comunque, ad accaparrarsi il biglietto. Su alcuni media olandesi sono comparse dichiarazioni di alcuni tifosi che sostengono che sono «centinaia» quelli in possesso di tagliandi, anche in settori destinati ai romanisti.

All' apertura dei tornelli sono stati intercettati 17 tifosi olandesi che volevano accedere allo stadio con biglietti sui quali i dati anagrafici risultavano difformi rispetto a quelli indicati sui documenti. Intanto la Digos di Milano ha arrestato un tifoso dell'Hajduc Spalato in seguito ai disordini di mercoledì sera in occasione dell'incontro di Champions Inter-Benfica nei pressi dello stadio Meazza dove un gruppo di tifosi portoghesi si è staccato dagli altri per cercare lo scontro con gli interisti. In quel frangente, i portoghesi hanno lanciato contro la Polizia bottiglie e altri oggetti mentre venivano 'cinturati’ anche per preservare l'incolumità degli spettatori che stavano ancor arrivando allo stadio. Altri 18, tra cui un altro tifoso dello Spalato, sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alcuni agenti sono rimasti feriti con una prognosi di guarigione tra i cinque e i dieci giorni