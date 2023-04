Roma Feyenoord all'Olimpico, scatta il piano prevenzione

Roma, 19 aprile 2023 - Scatta oggi il piano prevenzione predisposto dalla questura di Roma in vista della partita di Europa League Roma-Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico della Capitale giovedì 20 aprile alle 21, dopo che nel 2015 un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna.

Controlli agli ingressi della capitale

Aeroporti, stazioni e caselli autostradali saranno monitorati per intercettare eventuali supporter in arrivo: alcune decine sono stati già individuati a Napoli, dove ieri sera si è giocato l'incontro di Champions League con il Milan. E non si esclude che, nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Olanda, i Vaks di Rotterdam, gemellati appunto con i supporter del Napoli, abbiamo approfittato della particolare congiuntura per raggiungere la Capitale.

Occhi puntati su piazze e fontane

Massima attenzione quindi da oggi ai luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane. Gli ultimi dettagli di una pianificazione già avviata da oltre un mese sono stati discussi in mattinata nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Roma e saranno messi a punto nel successivo tavolo tecnico a San Vitale. Saranno circa mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per gestire la sicurezza nella giornata di giovedì 20 aprile

Auto rimosse intorno al Colosseo

Dalle 13 di oggi mercoledì 19 aprile saranno rimosse la auto in sosta da Largo Corrado Ricci a via del Cardello e nelle strade limitrofe allo Shamrock, pub vicino al Colosseo divenuto negli anni luogo di ritrovo degli ultras di mezza Europa. Preziosi per prevenire eventuali disordini saranno inoltre il monitoraggio dei siti web da parte degli investigatori della Digos e le segnalazioni che, come da accordi, dovrebbero arrivare alla polizia dagli alberghi della Capitale.