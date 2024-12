Condannato all’ergastolo l’ex di Martina Scialdone, freddata fuori da un ristorante a Roma

Roma, 19 dicembre 2024 – Condannato all’ergastolo. La Corte d’Assiste di Roma ha deciso il massimo della pena per Costantino Bonaiuti, riconosciuto colpevole dell’omicidio della sua ex, l’avvocata Martina Scialdone, freddata con un colpo di pistola il 13 gennaio del 2023 fuori da un ristorante in zona Appio Latino.

La procura contestava l’omicidio volontario chiedendo il riconoscimento delle aggravanti: premeditazione, legame affettivo, motivi futili e abietti. Bonaiuto era accusato anche di porto d’arma abusivo. La vittima "voleva troncare la relazione – ha asserito il pm durante la requisitoria - ciò che ha fatto deragliare Bonaiuti è stata la volontà della donna di essere libera e di avere una altra relazione". La Corte avrebbe accolto tutto l’impianto accusatorio.

Alla lettura della sentenza la madre e il fratello di Martina Scialdone si sono abbracciati e hanno pianto. In aula presenti sia gli amici della vittima che i parenti dell'imputato.

Così la pm Barbara Trotta ha ricostruito l’omicidio. Bonaiuti e Scialdone hanno iniziato a litigare nel ristorante. Il tono del diverbio si è alzato a tal punto che la donna ha trovato rifugio nel bagno. A quel punto è intervenuto il proprietario del locale, zittito dal Bonaiuti con un “Fatti i c. tuoi”. L’uomo a quel punto ha chiamato il 112.

Agli atti del processo c’è una telefonata fatta dall’imputato alla ex moglie: alla donna Bonaiuti parla di un “colpo partito per sbaglio”. E poi le testimonianza delle amiche secondo le quali Scialdone era spaventata perché durante una lite l’uomo si era trasformato in un “cane rabbioso”.

In Aula l’imputato ha chiesto perdono. “Dio mio fa che non l'ho presa - ha detto raccontando del momento dello sparo -. Sono un cadavere vivente da quel giorno, mi trascino”. Ad aprile aveva detto di “pregare ogni giorno per Martina, continuo a vederla, quel giorno siamo morti in due”.