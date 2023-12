A Roma si accende il Natale: diamanti luminosi lungo via dei Condotti e quest’anno il grande albero è in piazza del Popolo

Roma, 3 dicembre 2023 – Roma si prepara al Natale e con il primo fine settimana di dicembre addobbi e luminarie sono tutti al loro posto per creare l’atmosfera delle feste nei luoghi più suggestivi della città.

Il grande albero di Natale

É in corso l’allestimento del grande albero di Natale di Roma che quest'anno trasloca a piazza del Popolo dalla tradizionale piazza Venezia, a causa dei cantieri della Metro C. Alto 22 metri, l'albero è arrivato nella notte del 30 novembre dopo un viaggio di circa 10 ore da Como. L'appuntamento è per l'8 dicembre, in occasione della Festa dell'Immacolata, con il sindaco Roberto Gualtieri che darà il via all'accensione delle luci, ancora una volta targate Acea. Nella stessa occasione saranno accese anche le luminarie di via del Corso.

NATALE. ROMA, RENAULT E GUALTIERI 'ILLUMINANO' VIA CONDOTTI /FOTO FILE DIAMANTI DORATI DA LARGO GOLDONI A PIAZZA DI SPAGNA, LAURA CHIATTI MADRINA(FOTO 1 di 3)

Le luminarie del Tridente e in 10 piazze nei quartieri

Ma le prime luci di Natale ad accendersi, come da tradizione, sono state quelle del Tridente. Diamanti dorati, finanziati quest'anno da Renault, illuminano da giovedì scorso la più famosa via dello shopping di lusso, via dei Condotti, da largo Goldoni fino a piazza di Spagna. Non solo. Per la prima volta quest'anno lo sponsor delle luci del centro finanzierà anche quelle in periferia. La casa automobilistica infatti installerà in 10 piazze di quartieri romani dieci alberi alti 6 metri, ecologici e con luce a led: da Ostia a Bastogi, dal Pigneto all'Infernetto, da San Basilio a Torre Spaccata, da Tor de' Cenci a Tor Marancia, da Villa Lazzaroni a via dei Romanisti.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui