Musicista ucciso a Napoli, Giorgia Meloni incontra la mamma di Giogiò: colloquio privato a Palazzo Chigi

Roma, 7 settembre 2023 – Dopo la telefonata, Giorgia Meloni ha abbracciato di persona la mamma del musicista ucciso il 31 settembre Napoli da un 17enne. È in corso a Palazzo Chigi il colloquio privato tra la premier e Daniela Di Maggio, decisa a portare al Governo un messaggio chiaro e forte: una legge nel nome di Giovanbattista Cutolo.

La mamma del 24enne ammazzato da tre colpi di pistola – due al petto e uno alle spalle – per un motorino parcheggiato male, è straziata ma non molla. Lo ha detto anche ieri durante i funerali del figlio Giogiò: serve una legge per abbassare l’età di imputabilità per i reati così gravi. Essendo ancora minorenne, il ragazzo che ha ucciso il musicista dell’orchestra Scarlatti rischia un alleggerimento della pena.

Dl anti-baby gang

Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sulle baby gang. Sarà più facile per i minori finire in carcere: si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Nel testo non c'è, invece, l'abbassamento dell'età per l'imputabilità.

