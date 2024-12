Roma, scoppia un incendio in un hotel del centro: evacuati 50 ospiti. Forse un corto circuito

Roma, 11 dicembre 2024 - Scoppia un incendio in un hotel, notte di paura nel centro di Roma. Evacuate almeno 50 persone, per fortuna nessuno è rimasto ferito. È successo in un albergo di via Milano, una traversa di via Nazionale. Le fiamme sono divampate in una stanza del terzo piano, si pensa a causa di un corto circuito.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto verso le 23, hanno evacuato gli ospiti dell'albergo - una cinquantina in tutto - e spento le fiamme nella stanza, dovute probabilmente ad un corto circuito. Al termine delle operazioni sono state chiuse quattro camere del piano interessato dal rogo e sono stati fatti rientrare tutti gli ospiti. Sul posto le forze dell'ordine ed il 118. Non ci sono stati feriti.