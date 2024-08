Incendio al campo nomadi di Guidonia: camper avvolto dalle fiamme

Roma, 12 luglio 2024 – È scoppiato un incendio al campo nomadi di Guidonia, un camper è stato inghiottito dalle fiamme. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero notizie di feriti, nonostante il mezzo sia stato completamente avvolto dal rogo.

È successo in tarda mattinata all’interno del campo di via Albuccione 4 a Guidonia, in provincia di Roma Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, il carro-schiuma e la squadra boschiva. Si sta valutando l'eventuale intervento di un mezzo aereo per spegnere le fiamme. Al momento non risulterebbero persone ferite.

Notizia in aggiornamento