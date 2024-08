Roma, incendio oggi in via della Pisana: evacuati case e parco acquatico, persone intossicate

Roma, 11 agosto 2024 - Gli incendi continuano a flagellare Roma. Un maxi rogo è scoppiato in via della Pisana a pochi metri dal Grande Raccordo Anulare e il parco acquatico di Hydromania è stato evacuato, come anche alcune abitazioni in via Rifredi.

Il fumo ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni ed è stato visibile anche da altri quartieri. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e si sono propagate, complice il vento caldo. Attorno al tardo pomeriggio il rogo è stato ridimensionato.

Il 118 ha installato un centro di assistenza nella zona per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo. Attorno al tardo pomeriggio il rogo è stato ridimensionato, ma proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area interessata, che comprende diversi ettari da parte dei vigili del fuoco.

Incendio vicino al Grande raccordo anulare, evacuato parco acquatico

Tante le squadre di protezione civile che sono intervenute a supporto dei pompieri per ostacolare la strada al fuoco che comunque ha lambito alcune abitazioni. Tanti gli interventi per gli incendi oggi a Roma, circa nove: le fiamme sono divampate anche alla Magliana e Trigoria. Poche settimane fa il parco di Monte Mario era stato interessato da un rogo che portò all'evacuazione di abitazioni e anche della sede della Rai.