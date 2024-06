Incendio a Roma, coinvolti un vivaio e un autolavaggio

Roma, 21 giugno 2024 – Non bastasse il caldo, anche oggi Roma è stata alle prese con un incendio. Il rogo è divampato intorno alle 15 del pomeriggio all'altezza del civico 620 in via Ardeatina coinvolgendo un vivaio e un autolavaggio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale per regolare la viabilità, poi interrotta nel tratto tra via Millevoi e via Tor Pagnotta in entrambe le direzioni.

L'incendio vicino a un campo nomadi abusivo a Roma, scoppiato il 20 giugno (Ansa)

Ieri un incendio era scoppiato alla Magliana, nelle vicinanze del campo rom abusivo. L’innesco è partito da un cumulo di rifiuti. Nessuno è rimasto ferito, ma anche in quel caso si è reso necessario chiudere al traffico la circolazione (sul Viadotto della Magliana) e sgomberare un paio di abitazioni.