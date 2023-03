Ikea a Fiumicino con il primo XS Store in Italia: è il settimo al mondo

Ikea, primo Xs Store d'Italia a Fiumicino

Fiumicino (Roma), 26 marzo 2023 - Ikea Italia sbarca nell'ex Centro Leonardo di Fiumicino. Inaugurato, sul litorale a nord di Roma, il suo primo XS Store in Italia, l'innovativo format di 9.000 mq all'interno di The Wow Side. E, nei prossimi mesi, arriveranno due nuovi Plan & Order Point nel centro di Roma. "L'Italia si conferma uno dei mercati di riferimento per Ikea e Roma, in particolare, rappresenta il teatro ideale in cui sperimentare nuovi formati capaci di rispondere alle nuove esigenze della società", ha dichiarato Asunta Enrile, country retail manager Ikea Italia. "Siamo davvero felici di essere arrivati a Fiumicino, un Comune che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni grazie alla nostra presenza nella Capitale e in cui ora possiamo finalmente essere presenti offrendo a tutti i visitatori la nostra esperienza e i nostri prodotti per rendere migliore la loro vita quotidiana", ha concluso Ivan Gardini, city manager Ikea Roma L'XS Store di Fiumicino, con i suoi 9.000 mq di superficie e oltre 100 persone impiegate, sorge in una posizione strategica dal punto di vista della mobilità sostenibile e della prossimità, facilmente raggiungibile non solo dai cittadini di Fiumicino, ma anche dai romani grazie al treno che dalle principali...