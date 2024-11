Eduscopio 2024 a Roma: ecco la classifica delle migliori scuole

Roma, 21 novembre 2024 – È stata pubblicata l’edizione 2024 di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che raggruppa i dati delle scuole italiane che preparano nel migliore dei modi alla carriera universitaria e lavorativa. Roma è tra le città (e province) al centro dell’analisi: tra conferme e new entry, ecco quali sono i migliori istituti della Capitale.

Eduscopio analizza tra i vari indirizzi liceali quelli che risultano preparare al meglio i propri iscritti agli studi universitari. Tra i classici, menzione d’onore per l’‘Ennio Quirino Visconti’, per il ‘Terenzio Mamiani’, che si confermano anche quest’anno al primo e al secondo posto. Cambiamento invece per l’ultimo gradino del podio, che nel 2024 va al ‘Torquato Tasso’.

Stesso schema per i licei scientifici: confermano la loro posizione al top l’‘Augusto Righi’ e il ‘Camillo Cavour’, mentre al terzo posto troviamo l’‘Aristotele’, che sale di due gradini rispetto all’analisi del 2023. Per l’opzione scienze applicate, i migliori istituti sono l’‘Antonio Labriola’ e ‘Isaac Newton’.

Per quanto riguarda i licei linguistici, c’è la totale conferma dei risultati del 2023: i migliori sono l’‘Edoardo Amaldi’, il ‘Renzo Levi’ della Comunità ebraica e il ‘Cornelio Tacito’.

I migliori licei delle scienze umane per la preparazione all’università sono il ‘Margherita di Savoia’ e l’‘Eugenio Montale’, seguiti dall’‘Anco Marzio’. Il primo istituto è al terzo posto anche per l’opzione economico sociale, superato solo dal ‘Leonardo da Vinci’ e dal ‘Gelasio Caetani’.

Il ‘Sant’Orsola’ e il ‘Caravaggio’ restano al top tra i licei artistici, con l’‘Alessandro Caravillani’ che guadagna la terza posizione dietro di loro.

Il miglior istituto tecnico tecnologico per esiti universitari è il ‘Boaga’ dell’‘Is Ambrosoli’, mentre il miglior tecnico economico è il ‘Cristoforo Colombo’. I migliori invece per la percentuale occupazionale sono rispettivamente il ‘Giorgi-Virginia Woolf’ (50%) e il ‘Leonardo da Vinci’ (59%). Ottimi risultati anche per il ‘Croce-Aleramo’ (53%) e il ‘Giovanni Paolo II’ (49%).

Sempre dal punto di vista occupazionale, molto buona la preparazione fornita dal professionale dei servizi ‘Tor Carbone’ (50%) e dal professionale per l’industria e l’artigianato ‘Cattaneo’ dell’‘Is De Amicis-Cattaneo’ (53%).

Provincia

Analizzando l’intero territorio della Città metropolitana, emergono altri istituti degni di nota. Per la preparazione all’università, spiccano il classico ‘Padre Alberto Guglielmotti’ di Civitavecchia e il ‘Braschi-Quarenghi’ di Subiaco. Tra gli scientifici, si distingue il ‘Vito Volterra’ di Ciampino, che è addirittura il secondo a livello provinciale e il primo per quanto riguarda l’opzione scienze applicate.

Il ‘James Joyce’ di Ariccia e il ‘Galileo Galilei’ di Civitavecchia sono tra i migliori licei linguistici della provincia.

Nel campo del liceo delle scienze umane ritroviamo il ‘James Joyce’, insieme al ‘Mancinelli-Falconi’ di Velletri e all’‘Eliano’ di Palestrina, che ha ottenuto ottimi risultati anche nell’opzione economico sociale.

Tra i licei artistici, spiccano il ‘Pablo Picasso’ di Pomezia e il ‘Paolo Mercuri’ di Marino.

L’Istituto tecnico tecnologico e l’economico migliore per la preparazione universitaria sono rispettivamente il ‘Boaga’ e il ‘Cristoforo Colombo’.

Dal punto di vista occupazionale, ad offrire le migliori prospettive sono il tecnico economico ‘Kennedy’ di Frascati (52%), il tecnologico ‘Stanislao Canizzaro’ di Colleferro (61%), il professionale per i servizi ‘Amedeo di Savoia Duca d’Aosta’ (64%), e il tecnico per l’industria e l’artigianato ‘Largo Brodolini' di Pomezia (58%).