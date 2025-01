Derby Roma-Lazio ad alta tensione: già sequestrate spranghe e bombe carta

Roma, 5 gennaio 2025 – Roma-Lazio: per il derby della Capitale, che si giocherà alle 20.45 di oggi domenica 5 gennaio, le forze dell’ordine hanno puntato sulla prevenzione. La questura di Roma fa sapere che sono stati sequestrati coltelli, lance, spranghe e bombe carta ad entrambi i gruppi ultras. Denunciato un tifoso laziale trovato in possesso di un cacciavite e di un ulteriore oggetto atto ad offendere. Per tale circostanza, il giovane - un ventenne romano - è stato denunciato e sottoposto a Daspo.

Dopo l’ingresso all’interno dello stadio dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, scrive una nota della questura, “si è registrata la presenza di due gruppi - pari a circa 300 persone - rispettivamente attestate in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei predetti gruppi si presentava travisato, indossando caschi e oggetti atti ad offendere. Lo schieramento delle forze di polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria, così come già pianificato nelle ore antecedenti dalla Questura, ha consentito di impedire l’avanzare del gruppo dei tifosi romanisti, così come dei sostenitori laziali, ciascuno dei quali è rimasto nella posizione iniziale”.

La Questura precisa che “nel dettaglio, tra il materiale rinvenuto, sono state intercettate aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, oltre a coltelli da cucina, mazze da baseball, nonché mazze di legno, alcune delle quali anche abbinate ad artifizi pirotecnici ad elevato potenziale. Numerosi sono anche i coltelli che sono stati rinvenuti occultati all’interno di alcune aiuole, in particolare nell’area nord dello stadio”.