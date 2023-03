Roma, bimbo di 4 anni sale su scala e precipita da balcone in via dei Fiori: è gravissimo

Ambulanza in soccorso

Roma, 24 marzo 2023 - Un bambino di 4 anni è precipitato da un balcone del secondo piano di una palazzina in via dei Fiori, in zona Prenestina a Roma. Sul posto, questa mattina intorno alle 7.30. oltre al 118, la polizia. Il bimbo è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. É in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, sarebbe un incidente ma sono in corso alcuni accertamenti per fare luce sulla dinamica.

Il bambino è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica: in base a quanto si apprende il piccolo ha subìto un grave trauma cranico.

​Dei passanti hanno assisto alla caduta

Alcuni passanti hanno assistito al drammatico volo, altri sono stati richiamati dal pianto del bimbo ed hanno immediatamente allertato la polizia. Sul posto sono intervenute le Volanti, gli uomini del commissariato di zona e il 118 che ha trasportato in codice rosso il piccolo al policlinico Gemelli. Al momento della caduta in casa erano presenti i genitori. Al lavoro anche la Scientifica per i rilievi: secondo una prima verifica sul terrazzino era presente una piccola scala sulla quale il bimbo si sarebbe arrampicato. Le sue condizioni sono definite gravi. Indagini sono in corso per ricostruire quanto avvenuto anche se non si esclude che si possa trattare di una drammatica fatalità. I genitori sono stati ascoltati nel corso della giornata e la Procura aprirà un fascicolo di indagine sulle eventuali responsabilità dei genitori.

