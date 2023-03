Bar dell'Agenzia delle Entrate a Roma non stacca scontrini dal 2018

Jimmy Ghione, Striscia la notizia in un frame del video andato in onda il 21 marzo

Roma, 22 marzo 2023 - Era il 24 settembre 2018 quando Jimmy Ghione di "Striscia la Notizia" visitava per la prima volta il bar dell’Agenzia delle Entrate di Eur 6- zona Torrino, Roma. Un intervento nato dalle tante segnalazioni che denunciavano il mancato rilascio di scontrini fiscali ai clienti del locale. Sono passati quasi cinque anni e la situazione sembra non essere cambiata e Ghione è tornato ad occuparsi del caso.

Anche in questa occasione l'inviato di Striscia ha verificato lo stesso modus operandi: scontrini zero, o quasi, per i clienti del bar, mentre per Ghione e il suo cameraman botte e spintoni. "Prendo il coltello e vi ammazzo" urla il barista contro tutta la troupe di "Striscia la Notizia" dopo averli spintonati, scaraventati a terra e presi a botte.

La scena è stata ripresa con il cellulare anche da una persona che ha assistito all'aggressione e sul posto sono interventuti due agenti di Polizia in borghese. Il breve video è stato poi diffuso nel corso della puntata di ieri 21 marzo del tg satirico di Canale 5.

