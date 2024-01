Bambino caduto dal b&b a Roma: è intubato in terapia intensiva. Il padre: “È sceso da letto dal lato sbagliato”

Roma, 18 gennaio 2024 – Resta in prognosi riservata il bambino di 10 anni precipitato dal terzo piano di un b&b nel centro storico di Roma. Il piccolo americano è intubato in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato trasportato in codice rosso l’altra notte.

Il bimbo statunitense – che si trovava nella Capitale per turismo insieme alla famiglia proveniente dalla California – è caduto da una finestra aperta e, dopo un volo di una decina di metri, è piombato sui sampietrini della strada in via Banchi Nuovi. Da quel momento, non avrebbe più ripreso conoscenza.

Il bambino “si è svegliato di notte perché aveva caldo e ha chiesto al fratello maggiore di aprirgli la finestra: siamo abituati a dormire così”. Poi si è alzato, forse per andare in bagno. “È sceso dal letto dal lato sbagliato ed è caduto di sotto”. È la ricostruzione che il padre del bambini ha fornito ieri al carabinieri della compagnia Roma Centro, così come riportato dal Corriere.

Un terribile incidente avvenuto pochi giorni dopo la bimba di 5 anni precipitata dal balcone di casa a Caivano, nel Napoletano. Il caso di Roma è successo la notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 4.30, a pochi passi da piazza Navona. Da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, la famiglia stava dormendo con le imposte aperte. Il bambino si sarebbe svegliato e sarebbe caduto dalla finestra.

“Respira, ha varie fratture e lo hanno operato”, racconta il papà del bambino. Le sue condizioni sono critiche: è intubato nel reparto di terapia intensiva del Bambio Gesù, dove i medici lo stanno monitorando. Le prossime ore saranno fondamentali per capire l’evolversi della situazione.

Nelle prossime ore, potrebbero scattare dei controlli mirati nel b&b per accertare eventuali violazioni sulle norme di sicurezza. Intanto è stato effettuato un primo sopralluogo nell'appartamento dove la famiglia statunitense alloggiava e sono stati ascoltati i familiari del bambino per ricostruire cosa possa essere accaduto esattamente. Al momento si ipotizzerebbe l'incidente.

Per chi indaga, il bambino potrebbe essere caduto mentre dormiva o essersi svegliato e aver perso l'equilibrio affacciandosi per guardare giù. Il letto si trovava accanto a una finestra lasciata aperta a causa della temperatura considerata troppo alta per i termosifoni accesi.

Il bambino dormiva in camera con il fratello di 13 anni. I genitori sono sotto shock e avrebbero raccontato agli inquirenti di aver “sentito un forte tonfo nel cuore della notte”. Inizialmente pensavano a una caduta all'interno della camera, poi quando hanno realizzato quanto accaduto si sono precipitati in strada. La famiglia statunitense era arrivata a Roma da qualche giorno per una breve vacanza nella città eterna.

