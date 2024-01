Caivano, bimba di 5 anni precipita dal secondo piano di un palazzo: è gravissima

Caivano (Napoli), 11 gennaio 024 – Una bambina di 5 anni precipita dal secondo piano di un palazzo a Caivano, nel Napoletano. La piccola è gravissima, ma ancora viva: la caduta è stata attutita dai fili per stendere la biancheria, montati sul terrazzo del piano di sotto.

È successo pochi minuti fa in via Volta di Caivano, la stessa cittadina dove nel 2015 la piccola Fortuna Loffredo era stata stuprata e lanciata dal balcone di casa e dove, pochi mesi fa, sono state abusate dal branco due cuginette di 10 e 12 anni. Dai primi accertamenti, pare che la bimba si trovasse in casa da sola.

É stato un incidente?

Era da sola in casa la bimba precipitata questa mattina dal secondo piano del palazzo in cui vive con la famiglia. Dai primi accertamenti si tratterebbe, quindi, di un incidente. Ancora ignote le cause: sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e eventuali responsabilità. La bimba, nata in Italia, è figlia di cittadini stranieri regolari. La bimba è stata è trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

