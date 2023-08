Stupro di Caivano: nel branco forse 15 ragazzini, anche i figli di due camorristi

Napoli, 26 agosto 2023 - Non sei, ma 15 ragazzini. Il branco che ha stuprato le due cuginette 13enni a Caivano (Napoli) potrebbe essere molto più numeroso. Inoltre tra i suoi componenti ci sono anche i figli di almeno due esponenti di spicco della camorra.

Inoltre le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura minorile, non escludono che il gruppo di baby violentatori abbia abusato più volte e in più mesi delle due ragazzine. I cellulari sono stati sequestrati e sono in corso le analisi sui tabulati. Gli investigatori sono a caccia anche di possibili video delle violenze. Al momento in carcere è finito l'unico maggiorenne, che era già detenuto per altre vicende.

Da quanto ricostruito, le ragazzine, che sono entrambe in comunità, venivano picchiate e minacciate dai ragazzi che usavano loro violenza al Parco Verde, zona nota sia per essere tra le piazze di spaccio più grandi d’Italia in mano alla camorra sia per la tragica morte di Fortuna Loffredo, una bambina di 6 anni violentata e fatta cadere cadere da un terrazzo all'ottavo piano.