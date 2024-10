Roma, badante aggredito e rapinato dall’ex compagno. Arrestato 37enne

Roma, 6 ottobre 2024 – Momenti di terrore in un’abitazione sulla circonvallazione Gianicolense: un badante è stato aggredito sul posto di lavoro dall’ex compagno. La vittima, un 31enne, stava badando a due anziani al momento dell’agguato.

Secondo quanto raccontato, l’aggressore – un 37enne peruviano senza fissa dimora con cui aveva avuto una relazione – si è introdotto nella casa per ragioni connesse a precedenti litigi. Dopo aver aggredito l’uomo, si è impossessato di un portadocumenti contenente dei contanti e di un mazzo di chiavi.

Il 37enne è stato bloccato dai carabinieri mentre era ancora sulla scena dell’aggressione, con la refurtiva in mano, che è stata dunque restituita al proprietario. Quest’ultimo è stato soccorso e portati in ospedale per delle ferite al collo.

L’aggressore è stato arrestato per rapina in abitazione, estorsione e lesioni: la misura è stata convalidata dal tribunale di Roma, che ha disposto anche il divieto di dimora nel territorio della Capitale.