Bellezza senza tempo. Le venature del marmo riprodotte sul gres

Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano.

Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all’affidabilità, si affiancano però anche lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l’amore per la bellezza. Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

Così da una selezione di marmi rari e pregiati e dall’osservazione delle ultime tendenze dell’architettura e dell’interior design, nasce Allmarble che risponde a tutte le esigenze della progettazione con una vasta gamma di superfici, finiture, pezzi

speciali e un ricco programma di elementi tridimensionali e mosaici.

Lo studio dei minimi dettagli delle materie d’ispirazione è il motore per la creazione di collezioni in gres vibranti di energia contemporanea e forti dell’eleganza che solo i

grandi classici possono vantare. Risultato di un’accurata selezione di materie prime e di tecnologie esclusive, Allmarble reinterpreta oltre trenta marmi di straordinaria bellezza declinandoli in diverse superfici, molteplici abbinamenti, infinite possibilità progettuali. Tra questi, le nuovissime essenze Crema Marfil, Tafu, Fior di Pesco Carnico, Calacatta Black e quattro differenti Onici: Avorio, Beige, Giada e Nero. L’ampia disponibilità di dimensioni e le diverse finiture lucide, naturali e outdoor, permettono di creare infinite possibilità compositive a pavimento e a rivestimento di interni ed esterni, residenziali e commerciali.

Trentuno in tutto le proposte effetto marmo declinate in 7 formati, superfici naturali e lucide, arricchite da mosaici e pezzi speciali.

Le dimensioni extra-large della collezione Grande Marble Look in 6 mm si affiancano armoniosamente ai formati a spessore tradizionale di Allmarble.

Da sottolineare la qualità ecologica dell’intero ciclo di produzione, certificato secondo i massimi standard internazionali.

Marazzi è stata infatti la prima Società operante nel settore ceramico ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. Marazzi ha inoltre valutato gli impatti ambientali legati ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall’estrazione e dalla lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione.