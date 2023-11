Acqua&Sapone si tinge di verde a sostegno dell’ambiente piantando 15mila alberi

Il tema della salvaguardia dell’ambiente è fortunatamente sempre più centrale nel dibattito pubblico e istituzionale. Il cambiamento climatico e i disastrosi eventi che ne conseguono sono innegabilmente imputabili all’azione umana e proprio per questo è giusto che ognuno, pur nel suo piccolo, cerchi di contribuire ad arginare questo fenomeno e limitarne i danni.

Una delle principali cause del cambiamento climatico è proprio il disboscamento che, per l’azione umana volta allo sfruttamento dei terreni così ricavati e gli eventi climatici estremi che colpiscono le foreste, sta drasticamente modificando l’ecosistema. È proprio in questo senso che si rendono allora necessari interventi di riforestazione e piantumazione, iniziative fondamentali per rispondere alle attuali sfide ambientali.

Se ogni cittadino può fare la sua parte lo stesso vale per organizzazioni e aziende, il cui contributo attivo nella promozione di progetti solidali a favore dell’ecosistema risulta fondamentale per contrastare ed arginare le minacce ecologiche.

La Foresta Acqua & Sapone

È proprio con tale spirito che quest’anno Acqua&Sapone, catena leader nel commercio di prodotti per l’igiene e profumeria, si tinge di verde a sostegno dell’ambiente lanciando il progetto “La Foresta di Acqua & Sapone”. Per mezzo del suo programma Acqua&Sapone for Charity, e in collaborazione con Treedom, l’iniziativa permetterà di piantare ben 15mila alberi che contribuiranno all’assorbimento di CO₂ e alla preservazione della biodiversità.

Per quanto possa risultare semplice, il gesto di piantare un albero è una mossa concreta e significativa per sostenere l’ambiente e costruire un futuro più sostenibile per il pianeta e le future generazioni. Questo lo sa bene Treedom, il primo sito che a distanza permette di piantare alberi in svariati paesi, tutti geolocalizzati, fotografati e monitorati nel tempo. Ogni albero ha una pagina online dove vengono pubblicati aggiornamenti regolari sul progetto agroforestale di cui fa parte.

L’iniziativa “La Foresta di Acqua&Sapone” punta quindi a portare dei benefici all’ambiente ma anche alle varie comunità locali, tenendo quindi in considerazione anche il fondamentale impatto sociale di tali operazioni. La scelta degli alberi da piantare infatti, accuratamente seguita da Treedom, è basata sui differenti contesti agricoli e sociali interessati, permettendo di garantire la massima utilità sia per l’ecosistema che per le società in cui si svilupperanno.

La metodologia seguita è quella raccomandata dal Global Landscapes Forum. Tramite la collaborazione con organizzazioni, onlus, associazioni e coperative che da tempo operano nei territori specifici, questa punta a garantire una vita sana agli alberi compiendo un lavoro di informazione e divulgazione nei confronti delle comunità interessate. L’esperienza di questi enti locali permette infatti di conoscere a fondo le esigenze e le potenzialità degli alberi da piantare e del territorio, rendendo quindi possibile il trasferimento di tutte le competenze necessarie per il sostentamento e la cura delle piante anche alle comunità locali.

È in questo senso che con la nuova iniziativa di Acqua&Sapone, in collaborazione con Treedom, verranno quindi piantati 15.000 alberi, coinvolti 700 contadini e assorbite ben 4.759,65 tonnellate di CO₂ , solo nel corso dei primi dieci anni di vita degli alberi.

Per saperne di più su questa e le altre iniziative di solidarietà promosse da Acqua & Sapone for Charity è possibile visitare il sito internet acquaesaponeforcharity.it .