Roma, 25 settembre 2019 - Taglio dei parlamentari, c'è la data: la riforma costituzionale fortissimamente voluta dai 5 stelle approda alla Camera il prossimo 7 ottobre. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato per il 7 la discussione generale e per l'8 ottobre le votazioni sul testo. Si tratta della quarta e ultima lettura parlamentare.

Se verrà approvato senza modifiche - come del resto prevede l'accordo di governo che ha dato vita al Conte bis - il disegno di legge costituzionale che taglia 345 parlamentari diventerà legge entro metà ottobre. "E' una riforma importantissima per il Paese - sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà - e sta alla base dell'accordo di programma su cui si regge il governo". E continua: "Questa riforma darà efficacia ed efficienza al Paese con il taglio di 345 parlamentari che consentirà un risparmio di 500 milioni per ciascuna legislatura".

Di Maio: "E' la prima prova di fiducia del Conte II"

Da New York il ministro degli Esteri Di Maio, capo politico del Movimento, ripete che la riduzione dei parlamentari "è la prima, grande, vera prova di fiducia di questo governo". Occorre fare in modo che "tra 15 giorni tutto il Paese possa sapere che questo governo, come primo atto importante ha tagliato 345 poltrone. Nessuno ci potrà mai accusare di essere poltronisti se siamo stati quelli che hanno scongiurato che saltasse questa riforma".

E aggiunge: in aula "vedremo chi avrà il coraggio di non votare per il taglio dei parlamentari". Di Maio prende l'occasione di attaccare Salvini: "In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il (precedente) governo per non tagliare i parlamentari".

Al Pd, Di Maio manda a dire: "La legge elettorale è un tema che si dovrà affrontare perché bisogna adeguare quella precedente al taglio dei parlamentari. Tagliamo i parlamentari e poi ovviamente c'è la disponibilità a creare tutti quelli che sono i pesi e i contrappesi di una riforma che riduce di un terzo tutte le poltrone".

Delrio: "Siamo di parola, ma servono garanzie e contrappesi"

"Noi siamo persone serie e di parola - replica il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio - e per questo abbiamo approvato l'inserimento al primo calendario d'aula utile del disegno di legge sul taglio dei parlamentari". E continua: "Siamo molto fiduciosi, la fiducia deve essere la caratteristica di questa nuova coalizione, che tutti gli emendamenti alla legge costituzionale al Senato sull'elettorato attivo e passivo, quelli che nel programma di governo abbiamo definito le garanzie e i contrappesi, siano già pronti per essere presentati, insieme alla revisione dei Regolamenti, insieme ovviamente a una bozza di legge elettorale che non è pronta".

"La maggioranza deve darsi il tempo per discuterne - sottolinea Delrio - per vedere il modello che più garantisce la rappresentatività dei territori dopo il taglio dei parlamentari, perché rischiamo di avere sei Regioni senza senatori, quindi è una cosa molto seria. Noi siamo perchè la democrazia rappresentativa venga salvaguardata. Insisto perché la legge elettorale vada fatta il più possibile insieme alle opposizioni", ha concluso.