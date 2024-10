Sciopero anti manovra. I sindacati si spaccano

Cgil e Uil hanno proclamato 8 ore di sciopero generale, con manifestazioni territoriali, per la giornata di venerdì 29 novembre. Lo hanno reso noto ieri mattina nel corso di una conferenza stampa, i rispettovi segretari generali, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri (in foto). La mobilitazione è stata indetta per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. "Le ragioni dello

sciopero generale sono che le misure previste nella manovra non danno risposte alle esigenze del Paese reale, non rispondo a quanto lavoratori, giovani e pensionati ci chiedono. Abbiamo raggiunto l’obiettivo che è quello del mantenimento del cuneo fiscale ma non darà un euro in più nelle buste paga di gennaio", afferma Bombardieri. Pesa l’assenza della Cisl. "Sbarra ha dichiarato che la Manovra va bene. O ho letto male?", ha tagliato corto Landini.