Roma, 16 ottobre 2021 - Elezioni amministrative 2021: domenica 17 e lunedì 18 ottobre va in scena il ballottaggio in 65 comuni, tra cui tre capoluoghi di regione e sei capoluoghi di provincia. Dopo il primo turno, che ha portato all'elezione di Giuseppe Sala a Milano, Matteo Lepore a Bologna e Gaetano Manfredi a Napoli, cresce l'attesa per questo secondo turno di votazioni. Chi la spunterà? Occhi puntati soprattutto sui capoluoghi di regione: Roma, dove tiene banco il duello Gualtieri-Michetti, Torino e Trieste.

Ballottaggio, la guida: quando si vota, orari e dove sono

Le regole: come si vota e come funziona il ballottaggio

Ecco i pdf dei fac-simile disponibili: