Report, perché il programma di Sigfrido Ranucci è di nuovo al centro delle polemiche

Roma, 18 dicembre 2024 – Non si arresta la polemica politica dopo l’articolo con cui Il Giornale accusa la trasmissione Report di aver ricevuto "dossier sottobanco" da emissari della società Equalize, finita al centro dell'inchiesta della Procura di Milano. Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della commissione di Vigilanza Rai, ha presentato un’interrogazione per sapere se la Rai sia a conoscenza di quanto accaduto e quali misure intenda adottare. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite della trasmissione Mediaset "E' ancora Cartabianca", attacca la trasmissione Rai: "Mi è dispiaciuto Report che se l'è presa con i miei parenti. Con mio padre, che è l'opposto di quello che i signori hanno detto. La persona più limpida che abbia mai conosciuto, che è morto da vent'anni e non può neanche dire: ma che cazzo state dicendo...”. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo l’accaduto.

La vicenda

Tutto è nato dopo la pubblicazione di un articolo sul quotidiano di Sallusti, in cui si legge che l'hacker Nunzio Calamucci, arrestato il 28 ottobre, ha raccontato agli inquirenti di essersi scambiato informazioni con l'inviato Rai Giorgio Mottola. Ricostruzione puntualmente smentita dal diretto interessato e dallo stesso conduttore Sigfrido Ranucci. Ma ciò non basta a frenare l’ennesima polemica, che si trasforma inevitabilmente in bufera politica.

Mottola: “Falsa ricostruzione del Giornale”

"Leggo con stupore che mi vengono attribuiti rapporti con la società Equalize. Non ho mai incontrato, né conosciuto né avuto contatti con Davide Calamucci o Carmine Gallo", precisa Mottola. “È sufficiente guardare le mie inchieste per rendersi conto che le fonti adoperate, documentali o fisiche, sono sempre state completamente riscontrabili. Ciò che non stupisce è vedere una ricostruzione completamente falsa, su cui nessuno ha chiesto una mia dichiarazione, pubblicata proprio su Il Giornale diretto da Alessandro Sallusti, coinvolto con la D1 immobiliare nelle vicende del fallimento delle società di Daniela Santanchè, di cui mi sono occupato con un'inchiesta trasmessa appena due settimane fa su Report". "Da tempo il malaffare nel nostro Paese è così sfacciato e alla luce del sole che non c'è sicuramente bisogno di spioni per farlo emergere. Report non ha mai usato dossier provenienti da 'fonti sporche' per realizzare le sue inchieste e le notizie, quando le ha avute, le ha sempre condivise tutte con il proprio pubblico. Per questa ragione – conclude Mottola –, una volta acquisito il verbale di Calamucci, mi riservo di sporgere querela e/o denuncia nei confronti dei responsabili".

Gasparri: “Report di nuovo al centro di uno scandalo”

Ma le parole dell’inviato non bastano a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. “Ci risiamo. Report è di nuovo al centro di uno scandalo inquietante – tuona ancora Gasparri –. Dopo l'aggressione ai danni di Federica Corsini e il richiamo dell'Agcom per il mancato rispetto delle regole durante le elezioni in Liguria, emerge un preoccupante e pericoloso intreccio tra l'attività di dossieraggio degli 'spioni' milanesi di Equalize e la trasmissione condotta da Ranucci. Ormai conosciamo bene Ranucci, bugiardo 'semper et perpetuo', in costante contrasto con le regole sia morali sia giuridiche. Imbarazzato dall'ultima vicenda che riguarda la sua trasmissione, ammette che il caso è da approfondire. Ranucci non si preoccupi, ci assicureremo che vengano svolte tutte le verifiche necessarie”. Gasparri non usa mezze misure: “Noi non resteremo in silenzio e non permetteremo che nel servizio pubblico televisivo, finanziato con i soldi dei cittadini, vengano trasmesse informazioni ottenute con metodi oscuri e del tutto illegali. Dopo questo nuovo scandalo, la Rai cosa intende fare? Siamo certi che ci saranno iniziative rapide, decise e coraggiose dei vertici dell'azienda per porre fine a questa vergogna".

Ranucci: “Ennesimo attacco per delegittimare Report ”

Immediata la replica alle accuse del curatore e conduttore del programma di Rai3, Sigfrido Ranucci: "Report non lavora su dossier ma con puro spirito giornalistico, né da parte nostra sono state date informazioni agli spioni: noi abbiamo il vizio di pubblicarle le notizie. Ricordo che Equalize aveva rapporti con ministri e politici del centrodestra, che ora sono spariti dal resoconto dei giornali. Non mi sorprende l'ennesimo attacco per delegittimare Report e uno dei suoi inviati di punta come Giorgio Mottola, su cui riponiamo la massima fiducia. Oltretutto Mottola non ha mai avuto contatti con lo spione in questione.

"La verità emerge sempre da sola – prosegue il conduttore –, mentre le menzogne hanno bisogno di complici. Se gli spioni hanno voglia di parlare di Report perché non confessano che sono stati loro a spiarci, mentre stavamo realizzando una regolare inchiesta sul giro di consulenze che riguardavano un ministro? Gli unici dossier illegali e falsi sono quelli ai danni di Report e del sottoscritto certificati dalla storia. Ricordo che Report è stato sottoposto a un severo audit aziendale e inchieste della magistratura hanno escluso la presenza di dossier ed evidenziato la trasparenza dell'operato dei nostri giornalisti. Tutto il resto è fango. E non ci appartiene".