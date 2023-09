Europee, Renzi: “Mi candido con il brand ‘Il Centro’”

Milano, 4 settembre 2023 - Matteo Renzi riparte dalle prossime elezioni europee. L’ex premier ha annunciato che si candiderà con "il brand il Centro". Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Milano: "Ci metterò la faccia", ha detto l'ex premier.

E intanto si toglie qualche sassolino, a cominciare dal tema caldo della manovra, dove “mancano 30 miliardi di euro. Bisogna fare delle scelte. Ma loro non fanno scelte, giocano a rilanciare. Fanno la retromarcia della Garbatella – attacca Renzi – non c'è un solo argomento su cui non abbiano fatto passi indietro".

E poi sul salario minimo: "Il Cnel è l'ente più inutile della democrazia occidentale. Io ci sto a discutere di emendamenti ma lo faccio in Parlamento. Il salario minimo alla Brunetta è una presa in giro per gli italiani".

Infine ha toccato il tema caro del Jobs act, puntanto il dito contro chi lo votò e ora lo disconosce. "Sono disponibile a fare un dibattito con altri 10: Franceschini, che l'ha votato in Parlamento e in Cdm, Delrio, Serracchiani, Guerini, Madia, Lorenzin, Orlando, i segretari dopo di me Zingaretti, Letta, Gentiloni. Anche con Bersani, ma a Taranto per l'Ilva", ha detto il leader di Italia Viva.

"Tutti questi parlano male del Jobs Act. Lo hanno votato, lo stanno disconoscendo ma il Jobs act ha aiutato il Paese, abbiano il coraggio di dire che il referendum è smentire quello che hanno fatto. Si dimettano o abbiano il coraggio dell'abiura, è scandaloso questo modo di fare politica. E' una vergogna", ha aggiunto Renzi.

"Per inseguire Conte e i grillini state diventando la parodia di voi stessi, state cancellando la vostra storia. Ma la vostra sfortuna è che io non mi dimentico della vostra storia", ha attaccato. "Faccio una proposta, voglio chiedere alla Schlein se mi invita alla festa dell'Unità di Ravenna. Hanno invitato tutti tranne me, mi va bene. Ma stanno discutendo di Jobs Act, dico a Elly invitami, facciamo un dibattito io e te", ha detto. "Chi critica il JobsAct non lo ha nemmeno letto. Sfido Elly Schlein a un dibattito pubblico sulla legge su cui lei vuol fare un referendum abrogativo", scrive poi Renzi su Twitter.