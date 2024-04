Pd, Elly Schlein si candida alle Europee. Sarà capolista al Centro e nelle Isole. Tutti i candidati

Roma, 21 aprile 2024 – Dopo settimane di rumors, Elly Schlein scioglie le riserve e si candida alle elezioni europee. "Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese", ha detto la segretaria dem durante la direzione del partito al Nazareno.

"Abbiamo una squadra plurale e competente e speriamo di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io chiaramente sarò qui da segretaria in Parlamento nel confronto quotidiano con Giorgia Meloni e le sue scelte scellerate per l'Italia", ha voluto precisare Schlein.

Elly Schlein, segretaria del Pd, durante al direzione nazionale del partito al Nazareno (Ansa)

Capolista al Centro e nelle Isole

La segretaria sarà dunque capolista al Centro e nelle Isole, mentre Cecilia Strada lo sarà nella circoscrizione Nord ovest, Stefano Bonaccini al Nord est e Lucia Annunziata al Sud.

Il nome del simbolo

È invece in discussione se il nome della segretaria debba o meno comparire nel simbolo. La proposta è arrivata dalla stessa Schlein poco prima dell'inizio della riunione. Il presidente dem Stefano Bonaccini si è detto favorevole, ma – secondo quanto viene riferito – l’ipotesi ha incontrato parecchie perplessità nel partito.

Gianni Cuperlo, uno dei primi a intervenire in direzione, ha commentato: "Elly te lo dico per la considerazione e la stima che è cresciuta nei tuoi confronti in questo anno di tua segreteria: tu non sei Giorgia Meloni, non sei Matteo Salvini, non sei Tajani, non sei Renzi, non sei Calenda. Tu sei meglio di tutti questi personaggi che ho appena citato. Tu sei meglio e vieni da una cultura diversa". Contro la proposta, tra gli intervenuti finora, si sono espresse anche Silvia Costa e Paola De Micheli. Favorevole invece Pierfrancesco Majorino.

Alla fine, dopo il dibattito, la direzione dovrà votare sull'inserimento del nome della Schlein nel simbolo.

Le liste del Pd

Il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi, ha reso noto l'impianto delle liste Pd per le prossime europee. "Mancano poche caselle", ha aggiunto spiegando che chiederà il mandato alla segretaria per completare il quadro prima della scadenza del 28 aprile.

Intanto la squadra dem è così composta:

Nord Ovest – Cecilia Strada, Brando Benifei, Irene Tinagli, Alessandro Zan. Seguono i nomi di Parigi, Gori, Evi, Maran, Cossato, Mattiello, Romano, Fiano, Artusi, Centoz, Alfonso, Pizzul, Jahier.

Nord Est – Stefano Bonaccini, seguito da Annalisa Corrado e Ivan Pedretti, Gualmini, Zan, Moretti, Pini, Panini, Mummolo, Vito, Saltarelli, Zanoni.

Centro – capolista la segretaria Pd, seguita da Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Dario Nardella. A questi nomi si aggiungono, Rondinelli, Ricci, Insilera, Morani, Pacciotti, Mazzeo.

Sud – Lucia Annunziata (capolista), Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo. A questi si aggiungono: Cristallo, Alisade, Paterna, Beci, Forte, Tassone, Topo, Todisco.

Isole – Schlein (capolista) seguita da Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Angela Quacquero, Giuseppe Lupo.