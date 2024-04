Schlein: “Non ci sarà il mio nome nel simbolo del Pd per le Europee”

Roma, 22 aprile 2024 – “Non ci sarà il mio nome nel simbolo” e ancora “Mi candido per far eleggere più persone possibili”. Sono questi i concetti principali espressi da Elly Schlein, segretaria del Pd, presentando le liste del partito in vista delle prossime elezioni europee durante una diretta Instagram.

"Si è parlato – ha spiegato Schlein – di inserire il mio nome nel logo elettorale, c'è stata una bella discussione in direzione: ringrazio chi ha fatto quella proposta ma io penso che il miglior contributo che posso dare sia correndo in questa lista a fianco dei candidati. Ma questa mi è sembrata una proposta più che altro divisiva".

"La sfida è cruciale, in Europa la nostra famiglia socialista sarà l'unico vero argine alle destre nazionaliste e sovraniste. Spero di poter dare una mano a eleggere più persone possibili che si sono messe a disposizione”.

Una candidatura della Schlein alle europee, nella circoscrizione del Centro Italia e nelle Isole che ha visto diverse critiche e in particolare quella di Romano Prodi. ''Ragioniamo con un po' di buonsenso, perché dobbiamo dare un voto a una persona che, se vince, di sicuro non ci va. Queste sono ferite della democrazia, si scava un fosso per cui la democrazia non è più amata. Ho detto solo questo. Riguarda Meloni, Schlein, Tajani e tutti. Non è questo il modo di sostenere che la democrazia è un sistema al servizio del popolo", ha detto l’ex presidente del Consiglio.

Tornando alla presentazione delle liste la segretaria del Pd ha detto: "Devo ringraziare una persona in particolare, Nicola Zingaretti, che è stato segretario del Partito democratico, per aver ceduto alle mie insistenze di questi mesi: da molto tempo gli avevo chiesto questo impegno, abbiamo bisogno di concretezza e dell'esperienza di chi ha governato bene".

"Nelle liste abbiamo voluto una squadra fortemente aperta e plurale, piena di quelle competenze che attraversano il nostro partito, a disposizione dell'Europa".

"Sono stati giorni impegnativi di lavoro, di costruzione fatta davvero con grande attenzione, abbiamo ricevuto tante disponibilità di alto livello. Abbiamo approvato le liste senza voti contrari. Questo è un fatto significativo, sono molto contenta".

Ecco le liste dei candidati del Pd alle elezioni europee approvate dalla direzione nazionale del Partito democratico.

PD Nord Ovest

Cecilia Strada (Capolista)

Brando Benifei

Irene Tinagli

Alessandro Zan

Antonella Parigi

Giorgio Gori

Eleonora Evi

Pierfrancesco Maran

Elena Accossato

Davide Mattiello

Monica Romano

Emanuele Fiano

Lucia Artusi

Fulvio Centoz

Donatella Alfonso

Fabio Pizzul

PD Sud

Lucia Annunziata (Capolista)

Antonio Decaro

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Jasmine Cristallo

Shadi Alizadeh

Giuseppina Paterna

Annamaria Becci

Francesco Forte

Luigi Tassone

Lello Topo

Francesco Todisco

PD Isole

Elly Schlein (Capolista) Antonio Nicita

Nidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Peppino Lupo

PD Centro

Elly Schlein (Capolista)

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Marco Tarquinio

Beatrice Covassi

Dario Nardella

Daniela Rondinelli

Matteo Ricci

Umberto Insolera

Alessia Morani Marco

Paciotti Antonio Mazzeo

PD Nord-Est