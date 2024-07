Meloni vede Xi Jinping: “Obiettivo relazioni commerciali più eque”. Il presidente cinese: “Pronti a collaborare su veicoli elettrici e IA”

Pechino, 29 luglio 2024 – Giorgia Meloni e il presidente cinese Xi Jinping si sono incontrati oggi a Pechino e “hanno condiviso il positivo sviluppo delle relazioni fra Italia e Cina nel contesto del ventennale del Partenariato Strategico Globale, ponendo l'accento sull'importanza di una cooperazione equilibrata, mutualmente vantaggiosa e basata sulla reciproca fiducia''. Ne dà notizia Palazzo Chigi nella nota seguita all'incontro a Pechino. ''Nel corso dei colloqui - informa inoltre il Governo italiano - sono stati discussi i principali temi del rapporto bilaterale, dalle questioni economico-commerciali alla collaborazione in ambito scientifico e culturale''.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente cinese, Xi Jinping, durante il loro incontro a Pechino (Ansa)

Il business forum Italia-Cina "è una grande occasione” per “rafforzare il nostro parternariato ragionando sui punti di forza e di debolezza, su cosa ha funzionato e cosa no” e “per farlo con l'obiettivo comune di rendere relazioni commerciali sempre più eque e vantaggiose per tutti”, le parole della premier Meloni.

La Cina è disposta a collaborare con l'Italia “per promuovere l'ottimizzazione e il miglioramento della cooperazione tradizionale negli investimenti economici e commerciali, nella produzione industriale, nell'innovazione tecnologica e nei mercati di terzi, nonché per esplorare la cooperazione in aree emergenti come i veicoli elettrici e l'intelligenza artificiale”, ha detto invece il presidente Xi Jinping assicurando - secondo il network statale Cctv - che Pechino “accoglie con favore le aziende italiane che investono in Cina ed è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità”.

"La Cina e l'Italia dovrebbero sostenere e portare avanti lo spirito della Via della Seta, vedere e sviluppare le relazioni bilaterali da una prospettiva storica, strategica e a lungo termine e promuovere la stabilità e lo sviluppo a lungo termine delle relazioni Cina-Italia", ha aggiunto Xi Jinping.