Meloni: “Non ho problemi con Salvini, Mediaset e Tajani”

Roma, 27 ottobre 2023 – "Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi neanche con Mediaset. C'è un clima generale che io vedo molto più sereno di quello che io delle volte leggo e penso poi che lo dimostrino e lo dimostreranno, legge di bilancio per esempio, i fatti, di come le cose poi vanno". Ha spento così le polemiche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue. "Quando dobbiamo decidere, fino a prova contraria, decidiamo e andiamo avanti. Questa è la cartina di tornasole migliore che si possa dare sui rapporti che ci sono all'interno di una maggioranza", ha aggiunto. "Praticamente tutte le mattine sento Tajani e sento Salvini e ci divertiamo parecchio a leggere la rassegna stampa perché il mondo che viviamo noi non è quello che leggiamo", ha ribadito.

"Sconsiglio di rincorrere le bozze. Le bozze sulla manovra sono tante, noi stiamo lavorando bene, in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili, non ci sono problemi particolari, nelle prossime ore sarà inviata al Parlamento, siamo in dirittura d'arrivo", ha detto Meloni a proposito della manovra.

Giorgia Meloni (Afp)

Riguardo al caso delle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio

Sgarbi “so che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato” la documentazione “all'antitrust, aspettiamo e valuteremo nel merito”, ha detto Meloni.

La premier ha anche avuto un botta e risposta con un giornalista di Repubblica per la sua ricostruzione - pubblicata sul giornale in edicola oggi - secondo cui lei avrebbe avuto una sfuriata contro Matteo Salvini, ieri, in merito alla manovra. "Posso approfittare per dire ai colleghi che l'articolo che lei ha scritto stamattina era un tantino inventato? Io non ho fatto nessuna sfuriata contro Salvini ieri. Non so da dove lei ha preso questa notizia", ha detto la premier rivolgendosi all'autore dell'articolo. "Da fonti vicine a lei", ha replicato il giornalista. "Eh no, fonti a me vicine difficilmente possono dire una cosa che non è successa. Quindi io lo voglio dire perché non capisco se certi articoli vengono scritti per crearli, i problemi, o per raccontarli. E non mi sembra giusto", ha insistito Meloni.

