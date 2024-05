La Costituzione di tutti, alla Camera un dibattito sul premierato

Roma, 7 maggio 2024 – “La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato” è il titolo dell’incontro che si svolge alla Camera dei deputati (Sala della Regina), domani, mercoledì 8 maggio 2024 alle ore 17, promosso dalle Fondazioni Alcide De Gasperi e Bettino Craxi. Il tema del futuro della Nazione, del suo ammodernamento, verrà discusso dinanzi ad una platea composta da imprenditori, professionisti, accademici, scienziati, artisti e sportivi: uno spaccato rappresentativo delle classi dirigenti.

I lavori verranno aperti dai saluti del presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, e del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, cui seguiranno i discorsi introduttivi dei presidenti dei due Istituti, Angelino Alfano e Margherita Boniver. Il panel, moderato da Maria Latella, prevede gli interventi di quattro studiosi di diversa formazione e sensibilità: Giovanni Orsina, ordinario di Storia contemporanea alla LUISS Guido Carli, Francesco Clementi, ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’Università “La Sapienza”, Anna Maria Poggi, ordinario di Diritto Pubblico comparato all’Università degli Studi di Torino e Luciano Violante, presidente Onorario della Fondazione Italia Decide.

Il pomeriggio si concluderà con l’intervento del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Un dialogo sul premierato nel giorno in cui il testo sull’introduzione dell’elezione diretta del premier uscito dalla Commissione approda in Aula al Senato, basato “sul presupposto che la Costituzione non riguarda solo gli addetti ai lavori, sulla certezza che la Costituzione è di tutti”.

L’intento di chi promuove il dibattito è sottolineare che “le riforme istituzionali, premierato incluso, non sono conflittuali rispetto ai poteri istituzionali, ai principi fondanti e agli obiettivi della nostra Costituzione. Al contrario, intendono adattare tali principi e obiettivi a un contesto profondamente mutato, a una contemporaneità complessa e globalizzata nella quale occorre garantire la certezza dei poteri fondamentali dello Stato”.

Invitati all’evento personalità e dirigenti dei più diversi settori. Eccone alcuni.

Per il terzo settore: Giorgio Berloffa, presidente CNA; Anna Paola Cavanna, vicepresidente CONFAPI; Roberto Calugi, direttore generale FIPECONFCOMMERCIO; Giuseppe Tripoli, segretario generale UNIONCAMERE; Michele Poerio, segretario generale CONFEDIR; Nicola Orsi, direttore generale CDO; Zoello Forni, presidente ANMIL; Rosario De Luca, presidente Ordine Consulenti del lavoro; Emmanuele Massagli, presidente AIWA (Ass. Ita. Welfare Aziendale); Stefano Firpo, direttore generale ASSONIME; don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano; don Antonio Coluccia, parroco a Tor Bella Monaca; Pierluigi Bartolomei, direttore ELIS.

Per la cultura e spettacoli: Tarek Ben Ammar, presidente Quinta Communication; Francesca Cappelletti, direttrice Galleria Borghese; Salvo Nastasi, presidente SIAE; Filippo Magnini, campione olimpico; Daniele Garozzo, campione olimpico; Elisa Di Francisca, campione olimpico; Iva Zanicchi, cantante; Claudia Gerini, attrice

Per il settore energia: Pietro Putti, presidente GME; Vigilante De Vinicio, presidente GSE; Marco Bernardi, AD Illumia; Giovanni Brianza, AD Edison Next; Sergio Agosta, AD Terna Energy Solutions.

Nel campo della finanza: Vincenzo Sanasi d’Arpe, AD Consap; Francesco Minotti, AD Mediocredito Centrale; Enrico Risso, AD Intrum; Anna Lambiase, presidente CDP Venture Capital; Gabriella Alemanno, consigliera CONSOB.

Gli imprenditori: Marco Hannapel, AD Philip Morris; Gennaro Schettino, presidente GBO; Claudio Graziano, presidente Fincantieri; Lorenzo Benigni, vicepresidente ELT Farmaceutica; Enrica Giorgetti, direttore generale Farmindustria; Giampiero Massolo, presidente Mundys; Gian Marco Martini, AD Todini Costruzioni Generali; Gian Luca Gregori, presidente WeBuild; Pietro Salini, AD WeBuild; Pietro Piccinetti, AD Infratel; Roberta Nieri, presidente Retelit.

I giornalisti: Antonio Polito, vicedirettore Il Corriere della Sera; Ernesto Galli della Loggia, editorialista Il Corriere della Sera; Massimo Giletti, giornalista Rai.

Per il settore Ricerca e Università: Antonio Uricchio, presidente ANVUR; Giovanni Guzzetta, ordinario di Diritto Pubblico, Università Roma Tre; Vincenzo Tondi della Mura, ordinario di Diritto Costituzionale, Università del Salento.

Per la Sanità: Angelo Vescovi, presidente Comitato Nazionale Bioetica; Giampaolo Angelucci, presidente Tosinvest; Kamel Ghribi, vicepresidente Gruppo San Donato; Carlo Tosti, Presidente Campus Biomedico.