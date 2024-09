Maria Rosaria Boccia a Greccio, nell’oasi dov’è andato Sangiuliano con la moglie

Roma, 14 settembre 2024 – Maria Rosaria Boccia sulle orme di Gennaro Sangiuliano. Non sarà un caso che su Instagram l’ultima storia dell’influencer, che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura e continua a far tremare il Palazzo chiamando in causa big del calibro di Fazzolari, sia postata proprio dall’oasi di Greccio. Lo stesso eremo dove giorni fa l’ex ministro si è recato in una sorta di “viaggio di riconciliazione” con la moglie Federica Corsini. Un’oasi di quiete da cui (finora) è stato bandito il clamore del gossip.

“Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita”, una frase erroneamente attribuita a San Francesco, che Boccia cita nella storia dove appare piedi, di spalle, in procinto di entrare nella grotta. Un luogo di pace e di silenzio, immerso nel verde e immortalato da Boccia con la colonna sonora “Un attimo di pace” di Ramazzotti e “Un’emozione inaspettata” di Raf. In mezzo altre storie che hanno tutto il sapore di un anagramma. Come la scritta su fondo nero “Ordine di scuderia” e l’hashtag #brothers, e a seguire l’immagine del frate che porta il dito alle labbra e invita al silenzio.