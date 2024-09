Sangiuliano-Boccia, due trasferte sotto la lente della Corte dei Conti

Roma, 13 settembre 2024 – Sono due le trasferte compiute dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano e da Maria Rosaria Boccia su cui si concentra l'attenzione della Corte dei Conti. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, i due viaggi in questione sarebbero quello dell'11 luglio (giorno anche del compleanno dell'imprenditrice) a Riva Ligure e quello a Polignano a Mare del 13 luglio. Per quanto riguarda il primo, effettuato per la rassegna 'Sale in zucca', il sindaco ha detto di aver pagato lui le spese di trasporto e soggiorno su indicazione dell'allora numero uno del ministero della Cultura. Nella caso della trasferta pugliese, invece, gli organizzatori hanno messo in conto alla manifestazione aerei, tre stanze d'albergo e pasti.

I viaggi in questione dovrebbero finire per essere approfonditi anche dalla Guardia di finanza, non appena riceverà la delega a indagare sui "costi" sostenuti dalle casse pubbliche perché Sangiuliano fosse accompagnato in queste missioni dall'imprenditrice, prima nominata consigliera del ministro e poi revocata.

Intanto Maria Rosaria Boccia non smette di aggiornare i suoi profili social anche per difendere il suo curriculum. Negli ultimi post, poi, tira in ballo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari affinché chiarisca i rapporti tra lei e Francesco Lollobrigida. "Ci può illuminare sul mio presunto accreditamento al Ministero dell'Agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato?", scrive l’imprenditrice balzata agli onori della cronaca.