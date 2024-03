Europee, Lucia Annunziata potrebbe essere la capolista Pd al Sud. L’indiscrezione

Roma, 14 marzo 2024 – Sembrerebbe uscito il nome di Lucia Annunziata tra le ‘papabili’ per la candidatura di capolista nella circoscrizione Sud alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Questa ipotesi, secondo fonti del Pd riportate dall’Agi, starebbe prendendo forma. La candidatura della giornalista rientrerebbe in quelle volute dalla segretaria Elly Schlein per arricchire la lista Pd di personalità esterne al partito. Nella stessa ottica, i dem stanno lavorando alla candidatura di un altro giornalista, quella dell'ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, come capolista nella circoscrizione Centro. Ma non è la prima volta che dal toto-nomi per le Europee esce quello dell’ex giornalista Rai. Lo scorso settembre, infatti, girava già voce di una possibile candidatura di Annunziata che, però, smentì subito dopo dichiarando: “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tutti tranquilli”. Chissà se ora qualcosa è cambiato.